Borgosatollo: attività di manutenzione straordinaria e decoro della scuola dell’infanzia Rodari

Terminato il picco dell’emergenza Covid-19 come Area Tecnica abbiamo ripreso le attività di manutenzione straordinaria e decoro degli edifici pubblici. Siamo partiti in questi giorni con la scuola dell’infanzia Rodari, sfruttando anche la chiusura imposta dal Coronavirus. Sono ripartiti i lavori legati al rifacimento della copertura di tutta la scuola al fine di evitare infiltrazioni di acqua piovana e ammaloramento della struttura interna. Il progetto è stato eseguito dallo studio tecnico M&V di Brescia tramite l’ing. Carlo Vicentini che sarà anche direttore dei lavori e responsabile della sicurezza.

Per il Comune il responsabile del procedimento è l’arch. Marco Orizio responsabile dell’area tecnica comunale. Il progetto prevede un intervento che si rende necessario a causa di infiltrazioni d’acqua provenienti dal manto di copertura ed in particolare il progetto consiste in: pannello di compensazione in polistirene da posizionare sulle greche esistenti; panello di polistirene di 5 cm di spessore; membrana bitume polimero con armatura in poliestere TNT monobitumata; manto impermeabile bituminoso con finitura ardesiata colore bianco; sostituzione canali di gronda e scossaline e sostituzione guaine nelle zone dei lucernari. Il quadro economico dell’opera ammonta a 97.000 € totali.

L’impresa selezionata per i lavori e che sta già operando da giorni è la “Lattoneria 3r di Rosa Fabio e Maurizio Snc” di Castenedolo (BS). Nel frattempo gli operai Comunali: Giuseppe Castignola, Gianpaolo Filippini e Giuseppe Marinoni con il proprio responsabile geom. Fadini Ivan si sono concentrati al decoro esterno della scuola con la potatura di alberi e siepi e la rimozione di alberi pericolosi e morti che potevano destare preoccupazione. Per quanto concerne inoltre il risparmio energetico si è provveduto alla sostituzione delle lampade interne con luci a Led al fine di avere un risparmio sul consumo energetico, un risparmio sulla CO2 prodotta e una migliore qualità illuminotecnica della scuola. Attività sempre svolta dagli operai Comunali e dal geom.

Fadini. “Sfruttando la chiusura forzata delle scuole, come area tecnica abbiamo deciso di concentrarci sulla manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole, sia internamente che esternamente alla struttura. Grazie ad una pianificazione puntuale da parte dell’ufficio tecnico comunale abbiamo per ora convogliato le forze sulla scuola Rodari così da avere a settembre un plesso scolastico in ordine e ancora più performante e accogliete per bambini e personale scolastico. L’attenzione alle strutture scolastiche ha da sempre caratterizzato il lavoro delle giunte Marniga, in termini di investimenti e di attenzione al Diritto allo Studio nelle sue varie sfaccettature”. Frusca Marco – Assessore Lavori Pubblici di Borgosatollo

