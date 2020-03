Borgosatollo: apertura iscrizione ai servizi scolastici per l'anno 2020-2021

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Dal 13 marzo al 30 aprile 2020 sono aperte le iscrizioni ai servizi scolastici messi a disposizione dal Comune per il prossimo anno scolastico. L’iscrizione, come di consueto, sarà possibile solo on line andando sul sito del Comune di Borgosatollo (www.comune.borgosatollo.bs.it) nella sezione “servizi on line” in home page. Sempre sul sito internet o presso l’Ufficio Servizi alla Persona (palazzina Primo Maggio dietro al Comune) è possibile trovare tutte le informative sui costi e modalità di erogazione dei servizi e delle iscrizioni. L’iscrizione ai servizi scolastici è da effettuare ogni anno scolastico, non sono cumulative per più anni. I servizi a cui ci si può iscrivere sono: • mensa scuola primaria; • scuolabus su tutte le scuole di Borgosatollo (statali e paritaria); • entrata anticipata e ludoteca scuola primaria; • entrata anticipata e post scuola dell’infanzia statale; • richiesta dieta speciale infanzia statale e primaria; • richiesta di riduzione costo servizi per reddito ISSE sotto i 13.000€; • modulo SDD per pagamento automatico mensa e infanzia statale. Anche attraverso la scuola verranno date le informative agli alunni. I prezzi per le famiglie dei servizi scolastici sono rimasti invariati rispetto allo scorso anno scolastico ad eccezione del servizio mensa che ha avuto un adeguamento in quanto: il costo era invariato da cinque anni, a fronte del rinnovo del CCNL del personale addetto alla mensa e alla nuova normativa sui criteri minimi ambientali che hanno portato ad un aumento del costo del servizio a carico dell’Ente appaltatore.

“Da parte dell’Amministrazione inizia la pianificazione del prossimo anno scolastico per quanto concerne l’accesso ai servizi scolastici da parte degli alunni iscritti alle scuole di Borgosatollo. Cercheremo di mettere a disposizione della cittadinanza dei servizi scolastici il più possibile attenti e coincidenti alle esigenze delle famiglie. Anche sui prezzi, in accordo con l’Assessore al Bilancio Pagani, abbiamo cercato di evitare aumenti se non per il servizio mensa a causa di certificati aumenti di costi per l’Ente Locale. Sono mantenute le riduzioni di prezzo per il reddito ISEE e per secondi e terzi figli”. Frusca Marco – Assessore Istruzione di Borgosatollo