"Nel 2020 Milano ospiterà la fiera del farmaco". Lo ha annunciato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana intervenendo, insieme all'assessore al Welfare, Giulio Gallera, al convegno '5 anni assieme' organizzato dalla Bayer e dedicato all'oftalmologia.

"Se abbiamo perso una battaglia con Ema - ha detto - stiamo cercando di riconquistare questo terreno e non è escluso che in futuro non si possa vincere qualche importante 'guerra'. La Lombardia è molto attrattiva e continua a conquistare sempre più attenzione nel mondo e quindi sono convinto che qualcosa di buono potremo fare a partire dalla consapevolezza che saremo sempre in prima file per migliorare la vita dei nostri

cittadini".

E la conferma che Milano è la Lombardia sono la sede più idonea per ospitare la fiera del farmaco arriva anche dall'assessore Gallera che ha ricordato come la "Lombardia sia la prima regione in Europa per produzione farmaceutica". E questo è possibile grazie anche a chi, come la Bayer, quotidianamente lavora alla produzione e sperimentazione di farmaci. Gallera, che da poco ha visitato lo stabilimento produttivo di Milano, ha spiegato che proprio lì "ogni anno si producono 10 miliardi di cardio aspirine per tutta l'Europa e la Cina. E non è certo un caso che abbiano scelto proprio la Lombardia, perché qui ci sono tutte le condizioni ideali per sviluppare nuovi prodotti e fare ricerca a partire dal nostro capitale umano che, sicuramente, fa la differenza".

Il percorso di ricerca che Bayer sta portando avanti è in linea con le politiche regionali. Basti pensare all'importanza che il sistema sanitario regionale riserva alla diagnosi tempestiva che "consente di intervenire rapidamente con il farmaco più efficace allontanando il rischio di intervento", ma anche la "nuova relazione medico - paziente che rompe la frammentazione del sistema". "Al centro di questo sistema molto complesso - ha concluso Gallera - devono esserci sempre il paziente e i suoi bisogni. Voi lo sperimentate con nuovi farmaci, noi a livello di sistema perché la Sanità e la salute del cittadino sono grandi valori".