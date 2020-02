Mairano: corso disostruzione vie respiratorie e rianimazione cardio polmonare

Il Gruppo Volontariato Primavera e Bassabresciana Soccorso organizzano un corso per la disostruzione delle vie respiratorie nel bambino, infante e adulto per le prime manovre per la rianimazione cardio polmonare.

Due incontri (4 e 11 Febbraio) presso la sede del Gruppo Volontariato Primavera a Pievedizio in Via Soncini, 5

il corso è gratuito.