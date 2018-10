Disabilità, la piattaforma "Lombardia Facile" vince il premio "Innovazione Smau"

La Regione Lombardia è stata insignita del premio 'Innovazione Smau 2018' per la piattaforma informatica 'Lombardia facile', considerata l'iniziativa istituzionale più innovativa realizzata in tema di accessibilità e fruibilità dei servizi rivolti ai disabili.

Il riconoscimento, riservato alle Pubbliche amministrazioni che innovano, è stato ritirato, martedì, a Smau, a Fiera MilanoCity, dall'assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e Disabilità Stefano Bolognini. "Sono molto fiero di accettare questo Premio - ha detto Bolognini -, che rappresenta un riconoscimento valoriale e di pubblica utilità della piattaforma informatica 'Lombardia facile', realizzata da Regione in collaborazione con le principali associazioni lombarde che si occupano di disabilità".

Aias Milano Onlus, Anffas Lombardia, Anmic, Ens, Ledha e Uici sono le organizzazioni che lavorano al costante aggiornamento di questo strumento piattaforma in back office e in front office al servizio 'Spazio Disabilità' nella sede di 'Spazio Regione' a Milano e negli Uffici territoriali di Regione che sorgono in ogni capoluogo di provincia.

"Sulla piattaforma - ha spiegato Bolognini - nulla viene trascurato, per facilitare la libera scelta di chi vive la disabilità e vi si trovano risposte puntuali. È un servizio fondamentale, messo a disposizione nel pieno rispetto delle persona e come garanzia di piena partecipazione alla vita. È interessante sottolineare la logica che sta sotto, di liberare energie insieme, affinché si possa fare sempre meglio e di più per queste persone".

"Smau - ha aggiunto l'assessore - rappresenta sempre un'importante e stimolante occasione d'incontro tra esperienze pubbliche e private in grado di liberare idee innovative ed energie positive che vadano ad intercettare i bisogni delle persone, così da tradurli in integrazione, inclusione, sviluppo, crescita e opportunità per il territorio. Nello specifico, la piattaforma non si occupa solo dei disabiliti residenti o di passaggio in Lombardia, ma anche dei loro familiari, degli operatori turistici, delle istituzioni pubbliche e della società civile".

Lavoro, scuola, trasporti, cura, assistenza, turismo, cultura, sport, servizi sociali e sociosanitari sono i settori che si trovano su 'Lombardia facile'. Nello specifico, la piattaforma offre, tra l'altro proposte turistiche attente alle esigenze dei visitatori, con informazioni descritte puntualmente anche grazie a suggerimenti esterni, con dati e indicazioni forniti direttamente dalle persone con disabilità, dai loro familiari e da chiunque vuole rendere il territorio lombardo più accogliente ed accessibile a tutti. Ma comprende anche agevolazioni e consigli utili per studiare, lavorare, muoversi e delle associazioni a cui rivolgersi.

"Posso assicurare - ha concluso Bolognini - che Regione Lombardia sempre farà il possibile per promuovere azioni d'inclusione e veicolarle all'esterno in modo efficace".