Lombardia, dopo il successo della raccolta 'banco' è ancora possibile donare farmaci

In Lombardia durante la 'Giornata di Raccolta del Farmaco', sabato 9 febbraio, sono state donate ben 123.492 confezioni di farmaci da banco contro le 109.744 del 2018. Le donazioni della Lombardia, che sono state quasi il 30% del totale nazionale (circa 420.000 confezioni), saranno consegnate a 397 enti assistenziali del territorio (nel 2018 erano 382). Importanti anche i numeri del volontariato: la raccolta è stata possibile grazie all'impegno di circa 20.000 persone, soprattutto giovani, 2.000 in più del 2018. In Lombardia hanno infine aderito 1.127 farmacie (contro le 1.065 del 2018).

"Un risultato importante - ha commentato il presidente della Regione, Attilio Fontana - che ci spinge a essere ancor più attivi in un'iniziativa importante e lodevole. In tal senso, mi piace ricordare che anche in altri periodi dell'anno si può contribuire alla raccolta di farmaci a favore di chi è in difficoltà".

Le persone bisognose, così come gli enti che si occupano di assistenza, hanno infatti urgenza di farmaci durante tutto l'anno. Per rispondere alla costante necessità di medicinali è quindi sempre possibile contribuire attraverso le numerose soluzioni proposte dal Banco Farmaceutico: