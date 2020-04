La forza della parola: sostegno psicologico gratuito durante l'emergenza Coronavirus

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Jonas Italia - ente di coordinamento nazionale delle sedi locali Jonas (32 su tutto il territorio nazionale) con il lavoro dei suoi soci è da sempre all'ascolto della parola del soggetto che soffre. In questo momento in cui ci troviamo a vivere un trauma collettivo senza precedenti, Jonas Italia ha dato vita a due importanti progetti nazionali, che coinvolgono diverse sedi sul territorio italiano e non solo, che hanno un unico nome e si differenziano per la tipologia di utenza alla quale Jonas si rivolge, con i quali Jonas offre ascolto e sostegno psicologico gratuito: La forza della parola - dedicato al personale medico sanitario di tutti i reparti ed i servizi coinvolti nell'emergenza Covid-19 agli operatori sanitari e sociosanitari che in ogni azione tentano di salvare una vita, rischiando la propria.

Questo progetto ha subito ispirato alcuni colleghi e amici di Jonas che, in collaborazione con Jonas Italia, hanno deciso di replicare l'iniziativa in Argentina dove ha preso il nome de La fuerza de la palabra. Il secondo progetto attivato da Jonas Italia è La forza della parola - rivolto alla cittadinanza tutta, alle famiglie, ai neo genitori e alle mamme in attesa, a chi ha perduto persone care, alle persone sole, a chi è spaventato, a chi si sente inerme. Questi progetti nascono da un forte desiderio e senso etico della rete Jonas, delle sedi locali, che fin dall'inizio di questa dolorosa emergenza sanitaria si sono messe al lavoro per essere al fianco di tutti, offrendo quello che sappiamo fare e che da sempre facciamo in Jonas: l'ascolto e la cura.

Nessuno verrà lasciato da solo Per avere maggiori informazioni sui progetti è possibile visitare il link: https://www.jonasitalia.it/la-forza-della-parola/ e la pagina facebook di Jonas Italia (https://www.facebook.com/jonasitaliacentridiclinicapsicoanalitica/) Jonas Italia, eredita i valori e la mission di Jonas Onlus fondata nel 2003 dallo psicoanalista Massimo Recalcati. Jonas Italia coordina le attività di 32 sedi locali Jonas e delle associazioni Gianburrasca, Petit Jonas e Telemaco, queste ultime dedicate alla clinica dell'infanzia e dell'adolescenza, con il fine di promuovere l'orizzonte etico, teorico e clinico nella cura dei soggetti affetti dalle forme attuali della sofferenza psichica. L'orientamento clinico di Jonas è psicoanalitico.

Per questa ragione nei nostri Centri viene offerto uno spazio d'ascolto che assegna valore centrale alla parola del soggetto che soffre. Jonas Italia e le sedi afferenti si impegnano a portare la psicoanalisi nel sociale in collaborazione con le istituzioni del territorio quali, ad esempio, istituti scolastici, ospedalieri e penitenziari, comunità terapeutiche e associazioni culturali. I centri affiliati a Jonas Italia si avvalgono del lavoro in équipe di psicologi, psicoterapeuti, psicoanalisti, psichiatri, educatori e della collaborazione di nutrizionisti e medici specialisti.

