Gussago: ripartono i “progetti del cuore”

Per aiutare tutti coloro che sono in difficoltà, durante questo momento di emergenza sanitaria, ripartono su Gussago i “Progetti del Cuore”, per garantire il servizio di trasporto sociale gratuito, ai cittadini diversamente abili del nostro comune. Sul territorio, infatti, continuerà ad essere garantito il servizio per il mezzo, un Fiat Doblò attrezzato per il trasporto dei cittadini diversamente abili, dato in comodato d’uso gratuito all’Associazione Fobap – sezione di Gussago.

Durante questi anni i volontari hanno potuto usufruire di questo automezzo, avendolo garantito e spesato in maniera integrale: dall’allestimento per il trasporto disabili, alla gestione delle spese (come ad esempio l’assicurazione compresa di copertura kasko). L’importanza e l’urgenza di mantenere attivo questo progetto nascono dalle sempre crescenti necessità del territorio, soprattutto in questo periodo di emergenza, in cui molte associazioni si sono occupate di sostegno alle persone fragili anziani, bambini e disabili.

"Il mezzo di trasporto e rimasto a disposizione dell'Associazione Fobap sezione di Gussago– specifica Alessandra Tedoldi – per tutto il periodo di lock down, e lo abbiamo utilizzato, proprio durante questa emergenza per le attività a carattere sociale sul territorio di Gussago e limitrofi. Tra i servizi effettuati, relativo al trasporto di persone anziane e disabili, rientrano nello specifico l'accompagnamento alle visite mediche, a fare gli esami, i tamponi o i test sierologici, ed infine anche la consegna di pasti e le medicine a caso, servizio che tuttora continuiamo a svolgere . In questo periodo di emergenza, quindi, pur avendo diminuito i servizi ordinari, l’importanza dei mezzi è stata e sarà fondamentale poiché grazie a quelli siamo riusciti a portare avanti tutti i trasporti indispensabili. Continueremo ad utilizzare questo mezzo, ogni giorno più importante, per aiutare chi è da solo o in difficoltà: per noi l’importanza di avere un auto in più è fondamentale , soprattutto oggi ".

A sostenere il progetto anche Annalisa Minetti, che presenta l’iniziativa nell’ambito dei “Progetti del Cuore”: “La mia esperienza personale mi ha resa particolarmente sensibile a tutte le iniziative con cui si cerca di migliorare la vita dei cittadini diversamente abili, al punto di avermi guidato verso i “Progetti del Cuore” come quello che si sta portando avanti a Gussago: la vocazione di questa iniziativa è di contribuire a risolvere il problema, sempre più stringente per l’Amministrazione pubblica e per le associazioni di volontariato, della destinazione di fondi per l’acquisto di mezzi da trasformare e adibire al trasporto dei cittadini con disabilità o ridotta capacità motoria”. Sarà proprio grazie alla partecipazione della attività locali che potrà essere garantita l’esistenza di questo un servizio, che corrisponde ad una necessità imprescindibile sul territorio.

Le aziende potranno trasferire sul proprio marchio il valore aggiunto di questo nobile servizio, ricevendo in cambio un sicuro riconoscimento da parte della comunità. Proprio in questi giorni la società incaricata “Progetti di Utilità Sociale” si occuperà di informare i titolari della attività economiche sulle caratteristiche dell’iniziativa.