Addio all'immunologo Aiuti, Fontana: "La Lombardia gli sarà sempre riconoscente"

La grande opera svolta da Fernando Aiuti, ricercatore e pioniere della lotta all'Aids, e primo a combattere la discriminazione verso le persone affette da hiv, non andrà persa". Lo scrive su Facebook il presidente Attilio Fontana.

"Regione Lombardia - continua - è riconoscente al lavoro encomiabile svolto dal professore. Un grande immunologo che, con la sua attività di ricerca, ha permesso di salvare migliaia di vite. Proprio per questo motivo, e affinché Regione continui un'azione efficace sul versante della prevenzione e dell'informazione, d'accordo con l'assessore al Welfare ho disposto che venga nominata, in tempi brevi, la nuova Commissione regionale Aids. Un prezioso strumento consultivo, composto da stakeholder, rappresentanti dei pazienti, del mondo scientifico e associazionistico, che ci consente di mettere in campo iniziative mirate e sempre più adeguate a combattere questa terribile piaga. Una malattia su cui è fondamentale mantenere alta la guardia, così come Fernando Aiuti ci ha insegnato".