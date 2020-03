Brescia: Eyecare clinic lancia il servizio “primo supporto medico-oculistico”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

La sede di Eyecare Clinic - Brescia, per supplire alla ridotta accessibilità dei cittadini a prestazioni diagnostiche relative a patologie oculistiche non correlate alla pandemia in atto, ha attivato un servizio di “Primo Supporto Medico-oculistico”. L’iniziativa è volta a fornire un parere medico-oculistico e un orientamento diagnostico per problemi non differibili in un momento di limitato accesso alle strutture sanitarie ospedaliere impegnate nella gestione dell’infezione da Covid-19.

In particolare, viene offerta una prima valutazione a chi dovesse accusare sintomi di nuova insorgenza (per esempio: dolore, cali improvvisi della vista, corpi estranei, congiuntiviti, sintomi acuti e nuovi) ma anche la possibilità di sottoporsi ai controlli programmati per pazienti affetti da patologie oculari. In questa duplice ottica, spiega l’amministratore delegato dr. Franco Perona, Eyecare Clinic ha attivato un servizio gratuito di consultazione per via telefonica (345 3024004) che va ad aggiungersi alla normale attività di visite mediche e indagini diagnostiche erogate in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio, secondo le seguenti modalità - Tel 030 2428343/ sito www.eyecareclinic.it