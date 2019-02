Dalla regione 750mila euro per i consultori

La Giunta della Regione Lombardia, su proposta dell'assessore Silvia Piani (Politiche per la famiglia, Genitorialità e Pari opportunità), di concerto con l'assessore Giulio Gallera (Welfare), ha stanziato oltre 750.000 euro per finanziare programmi di formazione/informazione per aiutare i Consultori a diventare dei Centri per la famiglia.

Lo scopo è rendere i consultori presìdi territoriali in grado di informare le famiglie anche rispetto alle numerose misure a sostegno messe a punto dalla Regione, aiutandole a orientarsi e a individuare quale sia la più utile a soddisfare i loro bisogni.

"I Consultori - spiega Silvia Piani - oggi sono dei presidi multi-professionali di prevenzione e assistenza sanitaria, psicologica e sociale per il singolo, le coppie e la famiglia nelle diverse fasi della vita. Vogliamo che gli operatori conoscano le misure regionali a sostegno della famiglia andando oltre i puri aspetti sanitari, per favorire la diffusione delle tante misure attive che potrebbero dare un sostegno concreto a chi lo chiede".

"Questo approccio inter-assessorile favorisce la valorizzazione del ruolo del Consultorio - ha aggiunto Gallera - inteso quale riferimento socio-sanitario e quale punto informativo qualificato per tematiche specifiche come i vaccini, la prevenzione, l'educazione ai corretti comportamenti. La misura odierna è rivolta in particolare agli operatori dei comuni/ambiti territoriali che collaborano con la rete dei consultori. Le risorse saranno ripartite tra le Ats lombarde per il 60 per cento in parti uguali e per il 40 per cento in proporzione al numero dei consultori pubblici e privati accreditati e a contratto presenti in ciascuna Ats".