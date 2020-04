Coronavirus: servizio telefonico di ascolto e sostegno delle famiglie bresciane in difficoltà

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Nell'attuale contesto dell'emergenza coronavirus, ma anche nelle situazioni non emergenziali, alcune persone vengono sopraffatte dalla routine, dalla noia e dalla solitudine. Molti hanno l’esigenza di comunicare i loro bisogni o confrontarsi con qualcuno che capisca i loro problemi, che li abbia vissuti o che li stia vivendo. Offriamo loro la possibilità di contattarci per comunicare la nostra esperienza di vita vissuta nelle situazioni di disagio esistenziale e di fragilità. Se volete contattarci: cell. o whatsapp 351 5111 330 324 041 1793 328 887 1379 dalle 18:00 in poi Oppure mandateci una mail qui info@acatbrescia.it .