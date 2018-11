Brescia: convegno sulla tiroide

Lunedì 19 novembre, alle ore 18:30, si terrà presso il punto prelievi di Via Marconi 9/11 un convegno che affronterà un argomento importante per la nostra salute: la tiroide.



In Italia circa 6 milioni di persone sono affette da una malattia della tiroide caratterizzata da alterazioni nella sintesi di ormone tiroideo. Si va da una percentuale di circa l’1-2% della popolazione quale fascia in cui è diffuso l’ipertiroidismo (condizione caratterizzata da una secrezione superiore alla norma di ormoni tiroidei), al 5% circa della cittadinanza affetta da ipotiroidismo (stessa percentuale di diffusione del diabete), al 15-20% di pazienti che soffrono di patologia nodulare tiroidea (con picchi del 40% nelle zone iodio-carenti come quelle di montagna), con un aumento, negli ultimi anni, dell’incidenza di tumori maligni.



Dati di forte impatto che faranno senza dubbio riflettere e daranno la possibilità di costruire un dialogo tra il pubblico