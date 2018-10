Il progetto Su Ali d'Acquila dona beni di prima necessità a Casa Ronald

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

A neanche un anno dalla sua nascita, il progetto “ Su ali d’acquila” aiuta concretamente realtà di volontariato nel territorio bresciano. Su ali d’acquila è il titolo di una canzone di chiesa, ed è anche il nome del progetto nato in onore e in ricordo di Alberto Spada. Alberto Spada, morto nel febbraio 2017 , non è stato solo un allegro, ironico, instancabile e coraggioso capo scout, ma un compagno di avventure, un alpino, un fratello e un lavoratore.

L’iniziativa, nata dal Gruppo Scout Agesci Brescia 13, ha l’obiettivo di raccogliere l’esempio da lui lasciato e farlo continuare a vivere in un progetto di solidarietà sociale. Piccole opere concrete per piccole realtà, proprio perché Alberto era così, donava silenziosamente sé stesso, il suo tempo e le sue abilità, in diverse attività a servizio del prossimo.

Oggi si concretizza l’obiettivo posto, donando materiali di prima necessità e non solo a Casa Ronald, organizzazione no profit internazionale che crea, trova e supporta programmi che migliorano il benessere e la salute dei bambini in cura presso l’oncoematologia pediatrica di Brescia. Il sogno del Gruppo Scout Brescia 13, che vorrebbe vedere questo fondo trasformarsi tra qualche tempo in una vera e propria associazione, ma come piaceva ad Alberto, tutto deve partire dal basso per spiccare poi il grande volo.