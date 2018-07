Migranti si rifiutano di pulire il sentiero, il sindaco li fa sgomberare

ZONE. Ventidue richiedenti asilo, tutti africani di età compresa tra 18 e i 25 anni, sono stati sgomberati dall’ostello Trentapassi, con l’accusa di aver rifiutato di collaborare a un programma di pulizia con il Comune.

Stando a quanto dichiarato dal sindaco Marco Zatti, eletto con una lista civica, lo scorso 15 giugno i migranti si sarebbero rifiutati di dare il proprio aiuto nella pulizia del sentiero della riserva naturale delle “Piramidi”.

Lo sgombero è stato deciso dal prefetto Annunziato Vardè, a seguito della segnalazione del primo cittadino. E’ avvenuto nella giornata dell'11 luglio, dopo ampio preavviso.

Sul posto erano presenti anche i carabinieri della compagnia di Chiari, ma non è stato necessario alcun tipo di intervento: non si segnalano disordini, i giovani africani sono stati portati in un'altra struttura di accoglienza.