Fontana ricorda le vittime del dovere: "Dobbiamo essere fieri di chi difende la democrazia"

Tante sono le persone che hanno trovato la morte mentre svolgevano il loro dovere: oggi, commemoriamo il loro sacrificio e ricordiamo il loro valore. Il mio pensiero in questo momento è rivolto soprattutto ai loro familiari, ai loro amici e al loro dolore". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel corso del suo intervento, martedì, in Consiglio regionale, in occasione della 'Giornata della memoria per i servitori della Repubblica caduti nell'adempimento del dovere', istituita con la legge regionale del 3 maggio 2004.

"Il gradimento espresso da parte del popolo lombardo per l'operato delle Forze dell'Ordine è sempre stato costante - ha sottolineato il presidente - ed è anche il miglior riconoscimento alla loro memoria. Una sola giornata non può bastare per onorare il sacrificio di chi ha messo la propria vita a disposizione delle Istituzioni e degli altri. Ogni giorno dobbiamo essere fieri di chi serve le Istituzioni e difende la nostra democrazia".