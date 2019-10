Urago Mella: lunedì c'è il consiglio di quartiere

Il Consiglio di Quartiere Urago Mella si riunirà lunedì 21 ottobre alle 20 nella sala principale del centro F. Aporti in via Sant’Emiliano 2/a. All’ordine del giorno le comunicazioni del presidente, la formalizzazione delle proposte e dei progetti delle Commissioni tematiche di settembre e ottobre, i patrocini alla festa di Gente in Piazza, alla serata organizzata con le farmacie sul tema dell’omeopatia del 6/11., al concerto della Banda di Urago Mella del 22/12 e la formalizzazione dell’adesione alla prossima cena di quartiere, da collocarsi all’interno della Festa di Quartiere. Si parlerà inoltre del parere sull’iniziativa “plastic free” dell’approvazione del gruppo di lavoro con il consiglio di quartiere del Villaggio Badia, della segnalazione delle candidature per i progetti “Cuore Amico” e “Premio Bulloni” e si discuterà del giorno di riunione del consiglio di quartiere.