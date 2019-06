Brescia: giovedì l'assemblea di quartiere a Urago Mella

L’assemblea di quartiere Urago Mella si riunirà giovedì 27 giugno alle 21 alla Pieve di Urago Mella in via Della Chiesa 136. Si parlerà del progetto Open Fiber che sta coinvolgendo il quartiere per la posa della fibra ottica e di eventuali segnalazioni dei cittadini.

L’assemblea sarà preceduta alle 20 dal Consiglio di Quartiere. All’ordine del giorno le comunicazioni del presidente, la discussione sulle comunicazioni dei rappresentanti degli Osservatori di Acqua e Aria bene comune, Osservatorio del Termo utilizzatore, Osservatorio dell’Ori Martin e la proposta di installazione di un “percorso vita” presso il parco “Caduta del Muro di Berlino”, a seguito della commissione Cea.