Turismo: "L'accoglienza alberghiera è il valore aggiunto della Lombardia"

L'assessore regionale al Turismo, marketing territoriale e Moda Lara Magoni è intervenuta alla cerimonia organizzata in piazza Città di Lombardia da Solidus, il forum permanente delle associazioni professionali del mondo alberghiero italiano, dai direttori alle governanti, dai sommelier ai maître, dai cuochi agli impiegati e ai portieri.

"L'accoglienza turistico-alberghiera - ha commentato l'assessore - è il valore aggiunto che gli operatori del settore sanno offrire ai visitatori della nostra Lombardia, una qualità particolarmente apprezzata e che fa della nostra terra una delle mete più attrattive d'Italia".

Nel corso dell'evento, che ha visto premiare i professionisti di ogni singola categoria che si sono distinti per impegno, capacità, aggiornamento, innovazione, si è tenuto anche un momento culinario particolarmente gustoso grazie al gemellaggio tra la Lombardia e la Liguria, con la degustazione di un succulento risotto al pesto.

"Il sorriso e la gentilezza - ha aggiunto Lara Magoni - sono elementi che contraddistinguono il nostro modo di fare turismo. Spesso siamo noi stessi a dare per scontata la preparazione e la disponibilità dei nostri operatori del settore, non accorgendoci di quanto questi aspetti siano fondamentali. Il turismo enogastronomico si inserisce proprio in questo contesto di

assoluta eccellenza e unicità. L'enogastronomia è per Regione Lombardia un must, i turisti, in particolare quelli stranieri, scelgono le nostre città per godere dei nostri prodotti tipici, che rendono ancor più piacevole il loro soggiorno nelle nostre meravigliose località".

"Vorrei che il gemellaggio enogastronomico tra Liguria e Lombardia - ha concluso l'assessore - possa dare vita a nuovi percorsi enogastronomici interregionali, volti a valorizzare e promuovere le tipicità del territorio italiano in ottica sinergica e di collaborazione"