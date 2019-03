Trenord, Terzi: "Bene il cambio orario: puntualità sopra l'82%, soppressioni ridotte

Puntualità ai 5 minuti attestata abbondantemente sopra l'82%, soppressioni ridotte di oltre 2/3 (dal 5 al 1,7%, da 120 a meno di 40). Questi i principali risultati del cambio orario ferroviario entrato in vigore lo scorso 9 dicembre, presentati in Commissione trasporti dall'amministratore delegato di Trenord, Marco Piuri, alla presenza dell'assessore regionale alla Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi.

"Questi numeri - ha commentato Terzi - confermano che la strada intrapresa è quella giusta. L'intervento forte ci fa ben sperare e, andando avanti così, possiamo ragionevolmente pensare di ridurre i bus sostitutivi immettendo nuovamente nel sistema alcuni dei treni che sono stati soppressi".

L'assessore Terzi ha anche spiegato che la Regione Lombardia sta interloquendo con Trenitalia "per subentrare nel contratto nazionale per la fornitura di 20 treni nuovi che andrebbero ad aggiungersi agli altri 160 già acquistati e che potrebbero entrare in servizio nella seconda metà del 2019".

Ottimi segnali arrivano anche dalle direttici in bonus: dalle 63 del 4° trimestre del 2018 si è passati alle 10 di gennaio, alle 7 di febbraio e ai 5 di marzo. Trenord oggi, in media, trasporta quotidianamente oltre 800.000 pendolari, cifra pari al 26% del totale italiano. I viaggiatori sono cresciuti del 22% in 5 anni.