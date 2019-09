Tassa sul gasolio agricolo, Rolfi: “Pronti a una mobilitazione generale”

"Se davvero tasseranno il gasolio agricolo siamo pronti a una mobilitazione generale con gli agricoltori lombardi". Lo sostiene l'assessore regionale all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi, in merito alla bozza del decreto-legge 'Clima', che potrebbe prevedere, tra le altre azioni, anche l'eliminazione delle agevolazioni per il gasolio per i mezzi agricoli.

"Il Governo - aggiunge - vorrebbe tassare, oltre alle aranciate, alle cedrate lombarde e ai dolcetti prodotti dalle nostre aziende, anche il gasolio dei trattori. Tutto questo, in due sole settimane di lavoro. Ma con l'agricoltura lombarda non si scherza".

"Le aziende agricole lombarde sono piu' di 50.000 - continua Rolfi -. La Lombardia e' la prima regione agricola d'Italia e anche solo l'annuncio di nuove tasse provoca danni alle imprese e all'indotto. Se il ministro dell'Ambiente pensa di risolvere i problemi climatici bastonando l'agricoltura piu' green d'Europa, avra' l'effetto opposto: far chiudere le aziende agricole significa provocare un danno devastante all'ambiente".

L'alternativa, secondo l'assessore lombardo, sarebbe piuttosto quella di investire in ricerca e incentivare il ricambio dei mezzi. "Solo quest'anno - sottolinea - la Regione Lombardia ha dato alle aziende agricole 8 milioni di euro di contributi per mettere a punto impianti di produzione di energia verde. Per noi l'agricoltura e' una risorsa straordinaria. Togliere le agevolazioni al gasolio agricolo significa aiutare le aziende francesi e tedesche, perche' si rendono piu' competitivi i loro prodotti dei nostri".

"Mi auguro quindi - conclude Rolfi - che il Governo faccia retromarcia e si scongiuri il rischio dell'eliminazione degli sgravi fiscali concessi al mondo”