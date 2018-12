Strade del vino e sapori Lombardi, Rolfi: realtà fondamentali per valorizzare i prodotti dei territori

L'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia Fabio Rolfi ha incontrato a Palazzo Lombardia i rappresentanti della 'Federazione delle Strade del Vino e Sapori di Lombardia' per parlare del futuro dell'associazione e del rapporto con la Regione Lombardia.

"La Lombardia è stata una delle prime regioni italiane - ha spiegato Rolfi - ad aver sviluppato concretamente l'idea di Strade del Vino promuovendo la realizzazione di un sistema capillare su tutte le province. È giunto il momento che la Regione Lombardia riconosca questo lavoro a livello formale. Nei prossimi mesi abbiamo in programma la revisione della Legge 31 sull'agricoltura lombarda e intendo inserire un articolo legato a dei contributi e al riconoscimento di questa federazione come interlocutore ufficiale per la promozione della Lombardia rurale e dei territori dai quali nascono i nostri straordinari prodotti agroalimentari".

"Valorizzare e promuovere in ogni modo la distintività del nostro territorio - ha aggiunto l'assessore - e la sicurezza alimentare dei prodotti lombardi tipici e di qualità nell'ambito dei loro territori d'origine è la strategia vincente a livello economico e culturale".

Attualmente le Strade dei vini e dei sapori di Lombardia sono dodici, di cui otto prettamente dei vini, riunite in una Federazione regionale, nata per uniformare e migliorare la qualità dell'offerta e per realizzare adeguate modalità di formazione degli operatori.

Le strade dei vini e dei sapori sono:

Strada dei Sapori delle Valli Varesine

Strada del Vino e dei Sapori della Valcalepio

Strada del Vino e dei Sapori della Valtellina

Strada del Vino di Franciacorta

Strada del Vino Colli dei Longobardi

Strada dei Vini e dei Sapori del Garda

Strada dei Vini e Sapori Mantovani

Strada del Vino e dei Sapori dell'Oltrepo