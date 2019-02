Giornata nazionale contro lo spreco alimentare, dalla regione 200mila euro

Anche quest'anno Regione Lombardia partecipa concretamente, stanziando 200.000 euro, alla Giornata nazionale contro lo spreco alimentare che si celebra martedì. "Vogliamo - ha spiegato l'assessore regionale all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi - dare il nostro contributo. Sarà la consulta regionale per la promozione del diritto al cibo a stabilire nelle prossime settimane su quali progetti investire".

Lo spreco alimentare annuale in Europa ammonta a 89 milioni di tonnellate, pari a 179kg pro capite. Il 42% dello spreco alimentare si verifica nelle case, il 39% durante la fase di trasformazione, il 14% nel settore della ristorazione, il 5% nella vendita al dettaglio e all'ingrosso.

"Lo spreco alimentare ha un forte impatto a livello ecologico, per emissioni e consumo di risorse, ed economico.Rappresenta inoltre un problema di carattere etico e culturale. Le risorse stanziate - ha aggiunto l'assessore - serviranno per sperimentare buone pratiche e sostenere start up che promuovano idee intelligenti ed innovative nella lotta allo spreco e al riutilizzo del cibo".

La Regione Lombardia nel 2014 si è dotata di una legge che prevede, oltre all'istituzione della consulta regionale, anche investimenti in progetti di recupero delle eccedenze alimentari e in programmi di educazione presso gli studenti.