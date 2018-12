Smog, revocato il blocco delle auto Euro 4

"Migliora la qualità dell'aria in Lombardia e i dati rilevati alla giornata di sabato 8 dicembre, evidenziano il rientro dei valori delle polveri sottili entro i 50 microgrammi per metro cubo in tutte le province e, in particolare a Milano, Monza e Brianza, Lodi, Pavia e Cremona (comuni con più di 30.000 abitanti, oltre a quelli aderenti su base volontaria) interessate dal l'attivazione delle misure temporanee di primo livello".

Lo comunica, in una nota, Regione Lombardia. "Dopo la revoca delle limitazioni su Mantova - continua la Nota - si può quindi procedere allo sblocco anche negli altri territori interessati dai provvedimenti attivati venerdì 7 dicembre. Le previsioni per la giornata lunedì sono favorevoli alla dispersione degli inquinanti".