Sicurezza, De Corato: "incrementare i controlli di polizia nelle zone a rischio"

L'assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale della Regione Lombardia Riccardo De Corato commenta gli ultimi arresti avvenuti a Milano e provincia che hanno riguardato 2 peruviani ed una donna cubana.

"Tre episodi simili in nove giorni nel milanese - ha dichiarato l'assessore De Corato - l'arresto casuale (perché investita) di una donna cubana, senza documenti, ricercata per omicidio in Perù; l'arresto di un peruviano in piazzale Lima sul quale pendeva un mandato di cattura internazionale per scontare una pena in carcere di 20 anni e, lo scorso 11 febbraio, un altro peruviano è stato arresto a Pero, anche lui causalmente perché investito. Anche su quest'ultimo pendeva un mandato di cattura internazionale per una condanna a 15 anni di reclusione per omicidio".

"È evidente - ha sottolineato l'assessore alla Sicurezza - che serve incrementare i controlli di Polizia. Ovviamente ringraziamo le Forze dell'Ordine per il lavoro costante che svolgono, ma in alcune zone più frequentate dagli stranieri, come il quadrilatero viale Monza, via Padova, corso Buenos Aires e Piazzale Loreto, bisogna aumentare i controlli".

"I due peruviani e la cubana arrestati - conclude l'assessore - erano ricercati a livello internazionale per crimini commessi in Perù, sono stati ritrovati nel capoluogo lombardo ed in provincia. Nella Città Metropolitana di Milano sono 9.970 i clandestini provenienti dall'America Latina, 14.540 in tutta la regione. E' facile ipotizzare che tra loro possano nascondersi altri criminali ricercati a livello internazionale. La concentrazione degli irregolari a Milano è molto alta. Secondo l'Orim (Osservatorio regionale per l'integrazione e la multietnicità) e Polis Lombardia in città sono 48.900.