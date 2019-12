Le Sardine pronte a invadere Brescia: appuntamento in piazza Vittoria

Riempire uno spazio, scendere in piazza, farsi vedere, affermare pubblicamente valori quali l'antifascismo, difendere la Costituzione, il tutto senza bandiere né simboli di partito. Le Sardine bresciane si presentano alla città con un evento che, se non tradirà le attese, porterà in piazza diverse migliaia di persone.

Il luogo scelto è piazza Vittoria, addobbata per il Natale ma per una sera trasformata in uno spazio "allegro", pieno di "sardine colorate" come affermano i portavoce del movimento: “Le Sardine di Brescia intendono opporre, ad un becero linguaggio basato sulla paura e la divisione, un atteggiamento rispettoso e privo di insulti, che unisce e testimonia entusiasmo, dimostrando che c’è anche un modo non offensivo di fare politica. Trasformeremo la piazza in un luogo di allegria ma che ha anche a cuore l’ambiente perciò impegniamoci a lasciarla pulita da ogni genere di rifiuti”.

Il gruppo attivo su Facebook conta già più di 17.600 membri, l'evento di questa sera promette di portare in piazza almeno 5mila persone.

