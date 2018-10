Papa Paolo VI santo: "Una giornata di festa per tutti i lombardi"

"Una giornata di festa per tutti i lombardi che possono celebrare la canonizzazione di una grande figura spirituale del secolo scorso che è stata un riferimento per la nostra Regione: Papa Paolo VI".

Così l'assessore regionale all'Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, commenta la canonizzazione di Paolo VI e di Francesco Spinelli da parte di Papa Francesco. L'assessore, su delega del presidente Attilio Fontana e in rappresentanza ufficiale della Regione Lombardia, ha partecipato alle celebrazioni in Piazza San Pietro per Giovanni Battista Montini e di Francesco Spinelli, il presbitero fondatore delle congregazioni delle Suore sacramentine di Bergamo e delle Suore adoratrici del Santissimo Sacramento di Rivolta d'Adda.

"Molti lombardi sono presenti a Roma per ricordare queste figure e le loro opere. In particolare - ha detto - desidero ricordare il Papa di Concesio che ha guidato, prima l'arcidiocesi ambrosiana e poi la Chiesa, in un momento particolarissimo per la storia politica e sociale del secolo scorso. Montini, prima da arcivescovo e poi da pontefice, ha sempre coltivato il rapporto con le istituzioni civili, tenendo in grande considerazione coloro che hanno dimostrato impegno per la cosa pubblica, fino a definire la politica come la forma più alta della carità".