Sant'Eustacchio: lunedì si raduna il consiglio di quartiere

Il consiglio di quartiere Sant’Eustacchio si riunirà lunedì 2 settembre alle 20.30 nella sede dell’Ufficio Zona Nord in via Monte Grappa 37. All’ordine del giorno le segnalazioni, l’approvazione del verbale del 17 giugno, le comunicazioni del presidente sulla scuola Corridoni, sull’area cani e sulla caserma Papa, il funzionamento delle commissioni, lo stato delle attività già messe in cantiere: Corrixbrescia, progetto Iveco, progetto saracinesche, pulizia dei graffiti sui condomini, Panchina rossa e progetto Itis, collaborazione con le scuole e incontri per i genitori, giornalino di presentazione delle associazioni del territorio e la palazzina del parco Palac.

Si discuterà anche delle proposte di attività del Consiglio di Quartiere: incontri pubblici, utilizzo della palazzina di Campo Marte, ricerche sugli anziani, cena di quartiere 2020, valorizzazione delle competenze dei cittadini.