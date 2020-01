Grave lutto nella politica bresciana: è morto Sandro Farisoglio

La notizia ha inevitabilmente provocato uno shock in tutta la Valle Camonica, la terra in cui era nato e cresciuto e in cui, seppur giovanissimo, aveva amministrato per tanti anni: si è spento a soli 39 anni Sandro Farisoglio, ex sindaco di Breno e attuale presidente della Comunità Montana e del Consorzio Bim, che raggruppa 47 municipi di Valcamonica, Lago d'Iseo e Valtrompia. Si è dovuto arrendere alla malattia con cui combatteva da un paio d'anni, e di cui non tutti sapevano: nelle ultime settimane le sue condizioni si sono aggravate, fino al decesso solo poche ore fa, nella notte tra mercoledì e giovedì.

I funerali in Duomo a Breno

I funerali saranno celebrati venerdì pomeriggio, alle 15 nel Duomo di Breno. Era sposato da poco con l'amata Elena: da soli due mesi era diventato papà, della piccola Laura. Lo piangono i genitori Maria Emma e Angelo, e i fratelli Camillo, Laura, Marco e Selene. Classe 1980, Sandro Farisoglio avrebbe compiuto 40 anni il prossimo giugno.

Uomo politico stimato e apprezzato anche al di là della valle, ha cominciato la sua carriera nel 2006, quando venne nominato vicepresidente della Pro Loco di Breno. Si candiderà a sindaco nel 2009, a meno di 30 anni: verrà eletto con larga maggioranza per due mandati consecutivi. Lo scorso anno ha sostenuto la candidatura di Alessandro Panteghini, e viene nominato assessore.

Tra i più votati alle Regionali

Nel 2018 è stato candidato anche al consiglio regionale della Lombardia, con una lista civica a sostegno del candidato del centrosinistra Giorgio Gori: Farisoglio arriverà a sfiorare i 7.000 voti, tra i recordman di preferenze in tutta la provincia di Brescia. A fianco della politica, il suo impegno nel volontariato: dal 2007 è stato un vigile del fuoco volontario, operativo presso il distaccamento di Breno.

Sono tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore. Tra i tanti si segnalano le parole del sindaco di Brescia, Emilio Del Bono: “Siamo senza parole, solo la fede può venire in soccorso – scrive il primo cittadino – Abbracciamo la sua famiglia, la circondiamo dell'affetto e della stima di tutti. Sarà un bravo sindaco anche in cielo, ci guarderà e ci aiuterà a voler bene alla nostra terra e ai nostri cittadini. Grazie Sandro per la tua statura culturale e morale. Sarai sempre con noi”.