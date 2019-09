San Polo Cimabue: il 2 settembre in programma il consiglio di quartiere

Il Consiglio di Quartiere di San Polo Cimabue si riunirà lunedì 2 settembre alle 20.45 nella Casa delle Associazioni in via Cimabue 16. All’ordine del giorno la presentazione da parte di Cauto del progetto per il sostegno per cittadini e famiglie con situazioni di fragilità residenti nella zona est, la bufera del 12 agosto e le condizioni delle strade e delle aree verdi del quartiere, il resoconto dell’assemblea dei presidenti del 15 luglio, l’organizzazione della Cena di Quartiere di sabato 28 settembre, gli impegni del Consiglio di Quartiere del mese di settembre, l’assemblea di quartiere, la festa dello sport al campo di rugby, la quinta edizione di Su le mani-che, la proposta rivolta ai quartieri dello zona est per organizzare serate su temi sociali i primi quattro martedì del mese e le segnalazioni ricevute nei mesi di luglio e agosto.