Stroncata da un malore improvviso, trovata senza vita dalla figlia

Una tragedia all'improvviso che scuote un'intera comunità: se n'è andata a soli 54 anni la consigliera comunale Roberta Ferrari, militante della Lega Nord e attualmente all'opposizione. A trovarla senza vita, intorno alle 8 di martedì mattina, la figlia Alice: ha subito chiamato i soccorsi ma non c'è stato niente da fare. Il suo cuore è andato in arresto cardiaco e non è più stato possibile rianimarlo.

La notizia si è sparsa rapidamente in paese: in tanti si uniscono al cordoglio dei familiari, oltre alla figlia Alice, Roberta Ferrari lascia anche il marito Marco, i genitori Agnese e Domenico. Una famiglia che aveva già dovuto affrontare una prova difficile: otto anni fa avevano perso il figlio Andrea, morto a soli 20 anni. A lui è stato dedicato l'Inter Club di Roccafranca.

Sono attesi in tantissimi ai funerali, che saranno celebrati venerdì pomeriggio alle 15, nella chiesa parrocchiale del paese. Molto conosciuta a Roccafranca, e non solo: insieme alla figlia Alice era stata tra le fondatrici del gruppo Le Comari, associazione attiva nell'organizzazione di eventi e che da sempre collabora con la Sagra del Quarantì.

Molto impegnata nel sociale, disponibile e sorridente, una vita dedicata al volontariato. Non si faceva mancare niente, neanche l'impegno politico: della Lega era una vera militante, collaborando in prima persone alle attività del circolo locale, e per organizzare la festa annuale.