Rifiuti, Fontana: il governo promuova il modello Lombardia in ogni regione

Sono assolutamente d'accordo con la chiusura degli inceneritori che sono obsoleti o non più necessari, in pieno rispetto quindi della volontà espressa dal Consiglio regionale nella passata legislatura". Lo scrive il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in un post su Facebook, replicando al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Stefano Buffagni.

"Ricordo infatti a Buffagni - prosegue il post - che la risoluzione, votata nel 2013, impegnava la Giunta a definire

'scenari e criteri di decommissioning, cioè di disattivazione progressiva degli impianti, coerenti con la relativa diminuzione di produzione dei rifiuti', non semplicemente a chiudere indiscriminatamente tutti i termovalorizzatori. Criteri che avevano come obiettivo la disattivazione degli impianti meno efficienti sotto il profilo ambientale".

"Premesso che i nostri impianti sono costantemente sottoposti a severi controlli che hanno ampiamente dimostrato che essi non inquinano, la risoluzione invitava anche a interessare il Ministero dell'Ambiente 'a promuovere in tutto il Paese il percorso che Regione Lombardia sta intraprendendo in termini di raccolta differenziata, trattamento, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani'. Sono certo che il sottosegretario Buffagni, che ben conosce la situazione lombarda e che votò quella risoluzione, su questo punto alzerà la voce. Perché se tutte le regioni raggiungessero, come la Lombardia, una percentuale di circa il 70% della raccolta differenziata, non saremmo costretti a gestire i loro rifiuti e potremmo anche prevedere, gradualmente, la dismissione dei termovalorizzatori".