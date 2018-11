Residenze per anziani: premiate 63 strutture lombarde

Consegnati a Palazzo Pirelli i Bollini RosaArgento, che contraddistinguono le migliori Residenze per Anziani (Rsa). Delle 153 strutture, premiate dall'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere 'Fondazione Onda', ben 63 sono lombarde.

"E' un grande orgoglio ospitare questa cerimonia - ha dichiarato l'assessore regionale alle Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari opportunità Silvia Piani, partecipando alla seconda edizione del premio 'Network 2019-2020 Rsa Bollini RosaArgento' -, perché ci consente di mettere le politiche per la famiglia al centro".

"Tutte queste iniziative - ha sottolineato - vanno infatti nella direzione di affermare la centralità della famiglia e di tutti i suoi componenti, con particolare riferimento agli anziani. Abbiamo una popolazione in continuo invecchiamento e ciò significa che abbiamo nuovi bisogni emergenti che meritano attenzione e che i servizi che dobbiamo erogare verso i nostri anziani devono essere sempre più aderenti alle loro esigenze".

I Bollini RosaArgento sono riconoscimenti attribuiti alle Residenze Sanitarie Assistenziali (Rsa) pubbliche e private accreditate che si sono dimostrate più attente al lato umano della cura e al benessere degli anziani ricoverati. Lo scopo è quello di fornire alle famiglie uno strumento in più di

orientamento per scegliere i luoghi di ricovero più adatti ai propri cari. Il riconoscimento, identificato sulla base di criteri strutturali e assistenziali da una commissione multidisciplinare, ha validità biennale. In questa seconda edizione, per il biennio 2019-2020 sono state premiate 153

realtà assistenziali sul territorio nazionale.

"Questa iniziativa rappresenta anche, per tutte le altre realtà in campo assistenziale, un esempio di buone pratiche. E' importante, anche nell'ottica di un progressivo e costante miglioramento dell'offerta, valorizzare i modelli di eccellenza - ha concluso Piani -. Per noi è poi certamente un fattore di orgoglio sapere che molte delle strutture che sono state premiate nella giornata

di oggi sono sul territorio lombardo e questo significa che, anche da questo punto di vista, Regione Lombardia si conferma un'eccellenza".