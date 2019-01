Bilancio regione Lombardia, Fontana: "Gestione virtuosa, ridotto il debito"

"La gestione finanziaria 2018 ha chiuso con un miglioramento del saldo contabile di 488 milioni di euro. Siamo arrivati a soli 520 milioni di indebitamento. Vuol dire che 513 milioni di investimenti sono stati realizzati con risorse proprie senza alcun tipo di indebitamento".

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando la delibera approvata dalla Giunta

regionale su proposta dell'assessore al Bilancio, Finanza e Semplificazione, Davide Caparini.

A margine della conferenza stampa convocata a Palazzo Pirelli per illustrare le misure a sostegno dell'Istruzione e formazione professionale insieme all'assessore regionale Melania Rizzoli, il presidente Fontana ha messo in evidenza i punti qualificanti del documento tecnico che costituisce il 'pre-consuntivo' del bilancio 2018.

"Il disavanzo - ha spiegato Fontana - registra una riduzione rispetto alla gestione 2017, passando da 1,015 miliardi a circa

527 milioni. Ciò ha consentito di proseguire l'obiettivo di rilancio degli investimenti che, nel 2018, ammontano a circa 513

milioni interamente coperti con entrate proprie senza ricorso a debito". "Se a questi investimenti - ha rimarcato Fontana - si aggiungono quelli finanziati da risorse terze (Stato e UE) si arriva a circa 1 miliardo di euro".

"Anche la gestione corrente - ha messo in evidenza il presidente Fontana - è stata molto positiva in quanto ha prodotto un efficientamento di 502 milioni di euro, sia attraverso il contenimento delle spese di funzionamento proprie e degli enti strumentali, sia attraverso il recupero di entrate tributarie mediante attività di supporto e fidelizzazione dei contribuenti. Questo ha consentito la realizzazione degli investimenti di Regione Lombardia che, proprio grazie a una gestione virtuosa delle risorse, sono stati fatti in autofinanziamento".

"Questa Regione, anche con questo bilancio - ha concluso il presidente Fontana - dimostra di andare nella stessa direzione:

investiamo senza indebitarci, riduciamo indebitamento residuo e miglioriamo la spesa corrente efficientandola e riducendo le

uscite".