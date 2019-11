In Consiglio si dimettono tutti: la giunta decade, il Comune sarà commissariato

Colpo di scena, indietro non si torna: a Quinzano d'Oglio si dimettono tutti, o quasi, dunque il Comune sarà commissariato e traghettato dalla Prefettura fino a nuove elezioni (forse già in primavera). E' successo giovedì davanti a una sala gremita di gente: forse la decisione clamorosa era già nell'aria, chissà.

Sta di fatto che al termine del consiglio comunale si sono dimessi quasi tutti i suoi stessi componenti: prima ben 7 consiglieri di maggioranza, poi altri 4 di minoranza. In sala già mancava il sindaco, Andrea Soregaroli. Sono stati approvati i vari punti all'ordine del giorno, tra cui la variazione di bilancio in cui sono previste varie manutenzioni (anche stradali).

Quinzano Servizi: revocato l'amministratore unico

Ma soprattutto la revoca dell'amministratore unico della Quinzano Servizi: sarebbe proprio l'azienda comunale, e la sua gestione, ad aver scatenato le dimissioni di massa dei consiglieri di maggioranza. “Vogliamo dare un segnale forte – si legge in una lettera aperta consegnata giovedì sera anche ai cittadini – perché la gestione di una società pubblica deve essere caratterizzata da criteri di massima trasparenza”.

I commenti della minoranza

Doccia fredda, freddissima, a poco più di un mese dalla fine dell'anno. Il Comune era guidato da Soregaroli, a capo della lista Civica Quinzano (che governa il paese ormai da quattro mandati consecutivi). “Una situazione ormai ingestibile – scrive Federico Bertuzzi, capogruppo di minoranza – che stava trascinando il Comune nel caos, con pesanti attriti tra il sindaco e i suoi assessori. Mai avrei pensato una rottura così profonda all'interno della maggioranza”.

E' il secondo Comune bresciano, in meno di un mese, che sarà commissariato e guidato dalla Prefettura fino alle prossime elezioni. Era successo anche a metà novembre a Corte Franca, con una vasta gamma di dimissioni, tra maggioranza e minoranza, fino a far mancare il numero legale per proseguire.