Porta Milano: martedì il consiglio di quartiere

Il Consiglio di Quartiere di Porta Milano si riunirà martedì 3 settembre alle 20 al centro diurno di via Martino Franchi 8/D. All’ordine del giorno la programmazione degli eventi 2019/2020, i tagli delle piante e le nuove piantumazioni, la manutenzione del verde pubblico e la raccolta degli sfalci, gli aggiornamenti sulla viabilità in via Milano e in via del Sebino, le postazioni di Bicimia, il programma della Settimana della Mobilità Sostenibile, la relazione sui tempi della città e la sicurezza.