Porta Cremona: lunedì si riunisce il consiglio di quartiere

Il Consiglio di quartiere Porta Cremona-Volta si riunirà lunedì 17 giugno alle 20.45 nella sala Argentina in via Repubblica Argentina 120. All’ordine del giorno l’incontro con l’assessore Marco Fenaroli, con la referente Punti Comunità Francesca Megni, con il responsabile dei servizi sociali della zona Sud Domenico Milani e con le associazioni del territorio per la presentazione del progetto del “Punto Comunità”.