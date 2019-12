Soldi in cambio di informazioni: chiesti 3 anni e 4 mesi per l'ex sindaco

Tre anni e quattro mesi di carcere per corruzione: è questa la pena richiesta dall'accusa, rappresentata dal pubblico ministero Ambrogio Cassiani, nel corso del procedimento giudiziario che coinvolge l'ex sindaco di Pompiano, Maria Angela Marinoni, e il dipendente comunale – era in servizio all'Ufficio edilizia del Comune di Brescia – Claudio Lazzari.

Lo scrive Bresciaoggi: secondo l'accusa, Marinoni avrebbe pagato più volte Lazzari, a “colpi” di 200 euro alla volta, in cambio di informazioni sensibili su bandi, pratiche e procedimenti edilizia sui clienti dell'ex sindaco. Da qui l'accusa di corruzione: un modus operandi che sarebbe proseguito per almeno tre anni, dal 2015 al 2018, almeno fino a quando Lazzari non verrà arrestato (e condannato, ma per un'altra vicenda).

Rito abbreviato: la prossima udienza

Entrambi si dichiarano innocenti, ma hanno comunque chiesto il rito abbreviato, che prevede lo sconto di un terzo della pena in caso di condanna. In questi giorni si è conclusa l'udienza con le richieste della pubblica accusa, il 4 febbraio la prossima udienza in cui è attesa probabilmente la sentenza. Nell'ambito dell'inchiesta Marinoni e Lazzari erano stati accusati anche di peculato: per questo reato anche l'accusa ha chiesto l'assoluzione.