Agricoltura, Rolfi: "Il settore Del pomodoro è strategico anche grazie al consorzio Casalasco"

L'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi è intervenuto, presso la sede del Consorzio Casalasco del Pomodoro di Rivarolo del Re (Cr), ad un incontro diretto dal presidente Paolo Voltini, davanti ai rappresentanti delle 370 aziende agricole associate al Casalasco.

"Abbiamo preso impegni precisi per il futuro dell'agricoltura lombarda: innanzitutto ci batteremo affinché la programmazione del 'Programma di sviluppo rurale' (Psr) rimanga regionale. In secondo luogo - ha dichiarato l'assessore Rolfi - affronteremo il tema dell'acqua come risorsa per l'agricoltura. Abbiamo istituito un tavolo regionale che si riunirà ogni mese per garantire ai coltivatori l'acqua nei modi e nei tempi giusti".

"La grande sfida per il 2019 è poi quella di rivedere il piano nitrati per diminuire le sostanze chimiche nei campi e valorizzare la materia organica che da sempre rende fertili le nostre terre".

Il presidente Voltini ha ringraziato l'assessore per il lavoro svolto e per il sostegno al comparto del pomodoro.

"Grazie a realtà come questa - ha sottolineato Rolfi a proposito del Casalasco - i numeri del pomodoro in Lombardia sono importanti. Stiamo parlando di circa 5 milioni di quintali l'anno su 7 mila ettari di terreni coltivati a pomodoro. Il pomodoro lombardo - ha concluso - è sinonimo di qualità e di sicurezza alimentare. I prodotti derivati sono sempre più votati all'export e daremo a questo comparto maggiore attenzione con il prossimo Psr".