Papa Paolo VI santo, il presidente Fontana: "Una grande emozione"

"Una grande emozione". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta la canonizzazione di papa Paolo VI e di Francesco Spinelli avvenuta domenica mattina in Piazza San Pietro a Roma.

GRAZIE A PAPA FRANCESCO - "Una scelta per cui desidero ringraziare profondamente e non formalmente - aggiunge Fontana - papa Francesco. Un gesto che dimostra con quanta attenzione Bergoglio continui a guardare a chi ha contribuito fattivamente alla vita della Chiesa anche in periodi storici particolarmente complicati".

LA POLITICA COME PIU' ALTA FORMA DI CARITA' - "Da uomo delle istituzioni - conclude Fontana - ricordo che fu proprio papa Montini a definire la politica come 'la piu' alta forma di carità". Un monito sicuramente, ma anche un ammonimento a tener ben presente cosa ci deve guidare nel gestire la cosa pubblica".