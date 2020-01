Brescia: presentazione del libro “Il cuore nero della città”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Nella Sala Civica Minelli di via Borgondio in città, questo venerdì alle 20:30 i Giovani Democratici della provincia di Brescia danno appuntamento per la nuova tappa cittadina del tour di presentazione del “Il cuore nero della città” insieme al giovane giornalista ed autore dell’inchiesta Federico Gervasoni e al parlamentare dem Alfredo Bazoli.



L’evento costituisce il punto di partenza delle attività dell’organizzazione giovanile per il nuovo anno. “La scelta di parlare del neofascismo bresciano” dichiara il Segretario Provinciale e moderatore della serata Paolo Apostoli, “risulta ancora più attuale a seguito del violento raid nel bar di Rezzato dei giorni scorsi.



Simili provocazioni razziste, perpetrate oltretutto con l’uso di simboli neonazisti, devono far riflettere soprattutto noi giovani sulla recrudescenza di certi fenomeni”. Insieme a Gervasoni, interverrà anche l’on. Bazoli, capogruppo PD in commissione Giustizia della Camera ed autore di un capitolo del libro. L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza, “purché antifascista” - fanno sapere i Giovani Democratici.

