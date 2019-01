Montisola candidata 'European best destination 2019', anche Sertori la vota

Sono in corso, sino al 5 febbraio, le votazioni per decretare la 'European best destination 2019' e anche l'assessore agli Enti locali e Piccoli comuni Massimo Sertori ha sottoscritto la candidatura lombarda di Monte Isola (Brescia). Tutti gli utenti del web avranno tempo fino al 5 febbraio per votare attraverso i siti www.europeanbestdestinations.com/european-best-destination2019 e www.vote.ebdest.in

"Le passeggiate alla scoperta dei suoi borghi, santuari e panorami mozzafiato, i prodotti tipici, la pesca ma non solo. Tutto questo - ha spiegato Sertori - rappresenta Monte Isola, la perla del Lago d'Iseo selezionata tra le 20 destinazioni più interessanti da visitare quest'anno. La più grande Isola lacustre in Italia, grazie alla sua autenticità, si candida ad essere la migliore con concorrenti del calibro di Firenze, Atene, Parigi, Budapest e Londra. Non solo - ha aggiunto - ha il totale appoggio di Regione Lombardia, ma anche di tutti i comuni e piccoli borghi lombardi".

"I piccoli borghi - ha sottolineato Sertori - sono realtà che custodiscono tradizione, autenticità e un fascino antico e, come Regione Lombardia, ci stiamo impegnando a sostenere e valorizzare. E in questa direzione la candidatura a 'European best destination' è una straordinaria opportunità che permetterà a Monte Isola, e a tutto il territorio del Sebino bresciano, di mettere in mostra il proprio patrimonio paesaggistico e cultura. La campagna di promozione sui social continua, fino all'ultimo voto".