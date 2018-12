Danni per il maltempo, ecco come ottenere il rimborso

Regione Lombardia, per conto del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, raccoglie le istanze relative ai danni subiti dai privati e dalle aziende produttive relativi agli eventi atmosferici del 29 e 30 ottobre 2018. I privati che hanno subito danni dovranno compilare il modello B “Domanda di Contributo di immediato sostegno alla popolazione” mentre le aziende dovranno compilare il modello C “Domanda di contributo per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive”.

I moduli si possono scaricare sul sito internet del Comune di Brescia a a questo indirizzo:http://www.comune.brescia.it/servizi/protezionecivile/Pagine/Avvisi-e-Progetti.aspx. Le domande devono pervenire entro le 12 di mercoledì 12 dicembre 2018 al Settore Tutela Ambientale e Protezione Civile del Comune di Brescia, via Marconi 12, dalle 9 alle 12 (escluso sabato e domenica) o tramite Pec all’indirizzo: ambienteecologia@pec.comune.brescia.it

Per informazioni è possibile telefonare al numero 0302978625