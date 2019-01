Danni del maltempo, dalla Regione 3,1 milioni di euro a 5 comunità montane del Bresciano

Regione Lombardia ha stanziato 7 milioni di euro per finanziare 108 azioni di ripristino dei danni arrecati alle foreste dagli eccezionali eventi atmosferici del 29 e 30 ottobre 2018 (denominati 'tempesta 'Vaia') e il Dipartimento nazionale della Protezione Civile ha appena approvato il Piano degli interventi. Le risorse saranno ripartite tra 20 Comunità montane, il Parco regionale del Mincio ed Ersaf (140.000 euro).

"I boschi lombardi hanno subito gravi danni e c'era la necessità di un intervento rapido - hanno dichiarato gli assessori regionali Fabio Rolfi (Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi) e Pietro Foroni (Territorio e Protezione civile) -. In due giorni sono stati colpiti 4600 ettari di foreste in 186 Comuni lombardi".

"Regione Lombardia - hanno sottolineato gli assessori - si è mossa subito dopo quell'evento atmosferico eccezionale per raccogliere le richieste degli Enti locali e accelerare così gli interventi. Questi sono i primi 7 milioni che stanziamo, ma sui boschi lombardi abbiamo un progetto che riguarda la loro valorizzazione

all'interno della filiera bosco-legno".

"I lavori che saranno finanziati con queste risorse - hanno concluso - nascono dall'esigenza di promuovere il taglio, l'allestimento e l'esbosco degli alberi caduti o pericolanti. Saranno effettuati lavori sulla viabilità agro-silvo-pastorale di accesso, anche attraverso piccole opere di sistemazione idraulico forestale".

Gli interventi finanziati riguarderanno il taglio ed esbosco di alberi caduti, la sistemazione idraulico-forestale (riassetto idrogeologico, regimazione idraulica, consolidamento di versanti in frana e manutenzioni in aree boscate e sul reticolo idrografico minore) e la manutenzione straordinaria, strumentale all'esbosco, di tracciati esistenti inseriti nei Piani della viabilità agro-silvo-pastorale, per ripristinarne percorribilità e sicurezza.

Per la provincia di Brescia sono stati stanziati 3,1 milioni di euro, che saranno così ripartiti: 326.700 euro alla Comunità montana Parco Alto Garda Bresciano, per 6 interventi; 62.000 euro alla Comunità montana Sebino Bresciano, per 3 interventi; 1,9 milioni di euro alla Comunità montana Valle Camonica, per 15 interventi;

720.000 euro alla Comunità montana Valle Sabbia, per 5 interventi; 163.000 euro alla Comunità montana Valle Trompia per un intervento.