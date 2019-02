Dalla Regione 3,2 milioni per sostenere imprese del settore apistico, Rolfi: "contrastare importazione miele cinese"

La Regione Lombardia, su proposta dell'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi, ha approvato il Programma triennale apicolo regionale 2020-2022. Il documento stabilisce le linee generali per l'attuazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura. Il finanziamento totale ammonta a 3,2 milioni di euro.

"Vogliamo promuovere la qualità dei prodotti lombardi - ha dichiarato Rolfi - e contrastare l'importazione di miele sintetico dalla Cina. L'allevamento apistico della nostra regione è oggetto di crescente attenzione, non solo per le sue produzioni di riconosciuta qualità, ma anche perché rappresenta la fonte di reddito principale per 350 operatori. I piccoli operatori nella nostra regione sono addirittura 3.000 e con l'attività impollinatrice contribuiscono alle produzioni agricole e al mantenimento della biodiversità vegetale".

"La Lombardia conta circa 5.000 apicoltori fra professionisti e hobbisti - ha sottolineato l'assessore - e oltre 143.000 alveari, il 12% del totale nazionale; dedichiamo a questo piano d'azione 3,2 milioni di euro grazie a fondi comunitari e nazionali".

Gli interventi finanziati riguarderanno innovazione e sviluppo, contenimento delle avversità sanitarie, miglioramento della qualità delle produzioni, sviluppo del mercato del miele lombardo e sviluppo del patrimonio apistico lombardo.