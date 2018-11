Altri 7 milioni per 'LombardiaPlus': nuove opportunità per l'inserimento lavorativo dei disoccupati

Approvata dalla giunta regionale della Lombardia su proposta dell'assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro Melania Rizzoli la delibera che rifinanzia con 7 milioni di euro 'Lombardia Plus', la misura introdotta per sostenere percorsi per profili professionali che rappresentano eccellenze regionali e per i quali non esiste un'offerta formativa corrispondente nel sistema nazionale di istruzione e formazione professionale.

"Sebbene il sistema di istruzione e formazione di Regione Lombardia abbia una solida offerta formativa, riconoscibile ed efficace - ha spiegato l'assessore Rizzoli, c'è sempre la necessità di aggiornarla ed adeguarla prontamente alle esigenze di famiglie ed imprese di fronte alla rapidità con cui cambia il mercato del lavoro".

"Con questa nuova edizione di 'Lombardia Plus' - ha proseguito, entrando nel merito del provvedimento - ci siamo concentrati sul duplice obiettivo di valorizzare le competenze della grande tradizione culturale lombarda e consentire alle persone che hanno diplomi o qualifiche difficilmente utilizzabili di re-inserirsi in un mondo in rapida evoluzione".

La misura è articolata in due linee: la linea 'Cultura' e la linea 'Smart'. La linea 'Cultura' ha l'obiettivo di coniugare la più alta

tradizione culturale lombarda con la sua possibile declinazione in 'imprese creative', che creano valore proprio attraverso la

creatività e l'ingegno umano. La linea sostiene la formazione di mestieri della tradizione, per cui la Lombardia è celebre in tutto il mondo: nella valorizzazione del patrimonio culturale, nello spettacolo, nell'artigianato artistico, settori che devono essere promossi e tutelati, che rappresentano importanti aree di sviluppo e occasione per una occupazione di qualità.

Questa linea sarà finanziata con 5 milioni di euro, ed è destinata a disoccupati fra i 16 e i 29 anni di età; sosterrà progetti di

una durata massima di due anni, dal costo fra i 100mila e i 400mila euro, per la valorizzazione del patrimonio culturale,

dello spettacolo, dei mestieri tradizionali lombardi, dell'artigianato artistico, eccellenze oggetto di processi di innovazione e digitalizzazione, nonché bacini occupazionali promettenti e in espansione.

La linea 'Smart' promuove percorsi capaci di rispondere in modo puntuale alle richieste delle imprese più dinamiche, per formare nuove professionalità con competenze emergenti e cogliere le opportunità offerte dai processi di innovazione e digitalizzazione anche da parte delle persone più distanti dal mercato del lavoro e con titoli meno spendibili.

La Linea 'Smart', riguarderà percorsi di specializzazione e formazione permanente di almeno 40 ore, fortemente orientati

all'inserimento lavorativo e all'innovazione tecnologica: è destinata a persone disoccupate fra i 16 e i 35 anni di età, e

finanzierà, con 2 milioni di euro, progetti fra i 40mila e i 100mila euro di costo.

Le principali novità di questa edizione di Lombardia Plus riguardano un deciso orientamento alla promozione della

Lombardia creativa delle professioni negli ambiti di cultura e spettacolo; una forte semplificazione degli adempimenti amministrativi per gli operatori, con l'utilizzo delle unità di costo standard; una maggiore flessibilità dei percorsi per

permettere una rapida risposta ai bisogni dalle imprese.