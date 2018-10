Maltempo, Foroni: "La situazione è sotto controllo"

"La situazione in Lombardia presenta grandi criticità, ma c'è un monitoraggio continuo e attento ed è tutto sotto controllo". Lo ha affermato l'assessore regionale al Territorio e Protezione Civile Pietro Foroni.

"Il maltempo sta creando vari disagi - ha aggiunto - ma non vere e proprie situazioni pericolose per l'incolumità della popolazione. L'evoluzione del tempo potrebbe portare qualche difficoltà nel bergamasco, soprattutto per quanto riguarda i fiumi, nel bresciano, nel lecchese e nel Nodo idraulico di Milano.