Lombardia ed Israele insieme per la ricerca, Sala: "Collaborazione concreta"

Crediamo molto nello sviluppo dell'area del Mediterraneo e in particolare nella collaborazione con lo Stato d'Israele con cui stiamo portando avanti progetti significativi nel campo della sanità, della ricerca e dello sviluppo tecnologico".

Lo ha detto il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala in occasione dell'incontro a Palazzo Pirelli con l'Ambasciatore d'Israele Ofer Sachs e il Console d'Israele a Milano Yoni Hadar.

"A fine marzo - ha aggiunto - saremo in Israele per una missione istituzionale con una delegazione imprenditoriale per dare concretamente il via ad un rapporto di collaborazione. Verranno coinvolti in questi progetti di sviluppo anche Università, centri di ricerca ed enti istituzionali".

La missione è prevista dal 25 al 28 marzo 2019, nel periodo in cui a Tel Aviv si svolgerà MEDIsrael, un'importante fiera internazionale dei settori Life Sciences, Biotech, Farmaceutico e medicale.