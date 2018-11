Sala: "La Lombardia investe 8,7 miliardi di euro all'anno in ricerca e innovazione"

"Stiamo lavorando per trasformare il modo in cui si crea valore per il territorio a partire dai dati digitali attraverso strumenti e tecnologie innovative, come l'intelligenza artificiale e la blockchain". Lo ha detto a Berlino il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione Fabrizio Sala, in occasione del convegno '2nd German-Italian Innovation conference'.

"I dati - ha spiegato Fabrizio Sala - rappresentano la materia prima da cui dipendono crescita e sviluppo e trasformarli in maggiore benessere per i cittadini è una delle principali sfide della pubblica amministrazione. Negli ultimi 3 anni è stato prodotto il 90% dei dati totali della storia dell'umanità ed entro il 2021 saranno circa 40 miliardi i device connessi nel mondo, più del doppio di quelli attuali".

Nel corso del dibattito, organizzato dall'Ambasciata Italiana in Germania in collaborazione con Italian Trade Agency e con la Camera di Commercio Italiana per la Germania, sono stati trattati i temi di innovazione e sostegno ai processi di trasformazione digitale. Molto particolare, tra l'altro, il riferimento all'importanza della componente tecnologica e digitale all'interno delle politiche regionali.

"Attraverso la Blockchain, ha aggiunto il vicepresidente Fabrizio Sala - Regione Lombardia, per la prima volta in Italia, semplifica e rende trasparente l'accesso ai servizi, e al contempo garantisce l'autenticità dei dati raccolti che possono essere elaborati con strumenti avanzati. Tra questi abbiamo messo a punto una metodologia di analisi basata su algoritmi di intelligenza artificiale, che forniscono evidenze per comprendere meglio le esigenze del territorio e per ottimizzare l'azione di governo".

"In Lombardia - ha detto - si investono 8,7 miliardi di euro all'anno in ricerca e innovazione. Un dato significativo che vogliamo incrementare con manovre mirate. A gennaio, infatti, aprirà una nuova 'Call' da 70 milioni di euro, destinata a sostenere accordi realizzati in partenariato tra imprese e organismi di ricerca, per potenziare

gli ecosistemi Lombardi di ricerca e innovazione".

"Stimiamo che questi progetti avranno un valore complessivo di circa 140 milioni di euro - ha concluso il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università,

Export e Internazionalizzazione Fabrizio Sala - visto che le imprese coprono i costi al 50% e muoveranno una leva economica di investimenti pari a 1,4 miliardi, l'equivalente dello 0,5% del Pil della Lombardia".