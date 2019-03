La Lombardia assume la presidenza di Eusalp, la strategia macro regionale Alpina

Con la cerimonia del passaggio della 'Ruota Kolo' dal Tirolo alla Lombardia, alla presenza del ministro degli Affari regionali e Autonomia, Erika Stefani, è ufficialmente iniziato oggi l'anno lombardo di presidenza di Eusalp, la strategia macro regionale Alpina fondata nel 2013.

"La nostra - ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana - è un'esperienza nuova, ma che guarda al futuro puntando innanzitutto sui giovani. La strategia macro regionale è importante per dare un'impostazione diversa ai rapporti tra le persone che vivono in Europa, tra i territori che hanno un'omogeneità di interessi e necessità di avere risposte comuni".

Anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto far pervenire ai partecipanti il suo saluto. "Le regioni, le Comunità locali e i diversi ambiti accomunati da questi tratti - ha scritto - contribuiscono a dare corpo e vigore alla cooperazione europea in una dimensione complementare sia rispetto a quella dell'unione sia a quella degli stati nazionali, avvicinandosi alle esigenze dei cittadini".

"Essenziali in questo senso - ha continuato il presidente Mattarella - è il coinvolgimento della società civile, e mi auguro che durante la presidenza italiana, possano essere ulteriormente messe a fuoco le opportunità che l'approccio macro regionale offre in termini di potenzialità e di crescita e sviluppo".

"Ci ha fatto molto piacere il messaggio del presidente Mattarella - ha continuato Fontana - perché lascia intendere come anche lui stesso guardi con attenzione a questa strategia. Così come intendo ringraziare il Governo per la presenza del ministro Stefani e la Commissione Europea per il proprio sostegno fattivo. Continueremo l'attività egregiamente svolta dal Tirolo e approfondiremo il tema dello sviluppo sostenibile, compatibile con il rispetto dell'ambiente, a partire da un coinvolgimento sempre maggiore dei giovani".

"Cercheremo - ha concluso il presidente lombardo - di rafforzare ulteriormente Eusalp perché siamo sicuri che potrà dare quelle riposte che i nostri territori chiedono".